С началом войны в Украине "Метинвест" направил на помощь государству все свои ресурсы.

"Метинвест" собирается восстановить свои металлургические комбинаты в Мариуполе и другие предприятия, пострадавшие в результате полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в поздравлении генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова по случаю ее 16-летия.

"Несмотря на сложные условия, предприятия компании работают. После месяца вынужденной остановки мы смогли возобновить работу заводов в Запорожье. Наши сотрудники в Каменском, Покровске, Запорожье, Кривом Роге стойко держатся в самые тяжелые моменты – спасибо каждому, кто сейчас поддерживает стабильное производство ради мирного будущего. Верю, что после победы наши предприятия в Авдеевке и Мариуполе будут работать. Мы восстановим комбинаты, и несокрушимая крепость "Азовсталь" снова будет выпускать высококачественную сталь", – заявил Рыженков.

Гендиректор "Метинвеста" напомнил, что с началом войны в Украине компания направила на помощь государству все свои ресурсы, в частности, выделив уже 1,5 миллиарда гривень на поддержку страны и присоединившись к ряду гуманитарных проектов.

"Мы делаем все для усиления обороноспособности Украины. Освоили производство спецстали для бронежилетов, и теперь она защищает воинов на передовой. Вместе с закупленными за рубежом количество бронежилетов от "Метинвеста" будет достигать более 100 тысяч. Предоставляем Вооруженным силам Украины защитные каски, дроны, тепловизоры, автотранспорт, топливо, лекарства и медицинские изделия. Изготовили десятки тысяч противотанковых ежей и бастионов для укрепления городов. Все это стало возможным благодаря нашей команде. Специалистам, которые выходили на рабочие смены, волонтерам социальных проектов, сотрудникам, которые защищают независимость нашего государства. Каждый из вас – герой, достойный уважения и безграничной благодарности", – говорится в поздравлении Рыженкова.

В то же время он констатировал, что многие работники "Метинвета" пострадали от войны, и пообещал, что компания не оставит их наедине с бедой и поможет пережить ужасы войны. В частности, "Метинвест" уже создал Центры реабилитации и реинтеграции, чтобы сотрудники-переселенцы могли получить медицинскую и психологическую помощь, а также найти новое место работы и жилье.

"Наступит время, и мы обязательно отстроим все, что было разрушено. Да, впереди нас ждет много работы. Но мы знаем, для чего будем работать – ради счастливой жизни в мирных городах, в успешной независимой стране", – добавил гендиректор "Метинвеста".

Напомним, город Мариуполь Донецкой области, где расположены два крупнейших меткомбината группы "Метинвест" – "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича – был полностью разрушен российскими оккупантами за три с половиной месяца войны. Сейчас город находится под временной оккупацией.