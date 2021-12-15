Соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

Кабинет министров внес изменения в порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", которым отменены ограничения в отношении количества детей, за которыми "муниципальная няня" может осуществлять уход.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

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Также предусмотрено, что "муниципальная няня" - это услуга, предоставляемая для поддержки родителей, опекунов ребенка для обеспечения ухода за ребенком в возрасте до трех лет, который нуждается в дополнительном уходе; двумя и более детьми в возрасте до трех лет; ребенком в возрасте до трех лет, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.

Напомним, идея с муниципальной няней появилась в Украине в 2019 году. Тогда Кабинет Министров ввел выплаты компенсаций за наем няни в размере около 1500 грн ежемесячно до достижения ребенком 3-летнего возраста.

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Автор: Леся Лещенко