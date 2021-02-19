Как указано на этикетке бутылки, завод изготавливает живое, светлое и фильтрованное пиво на подконтрольной Украине территории.

Украинское предприятие "Пинта – Кременской пивоваренный завод" выпустил пиво под названием "Московское" с изображением Кремля и флага России на этикетке.

На это обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

Как указано на этикетке бутылки, завод изготавливает живое, светлое и фильтрованное пиво на подконтрольной Украине территории. Вся информация написана на украинском языке.

Завод основан в 2003 году и расположен по адресу Луганская область, Кременная, ул. Дзержинского, 33-Б. Кроме "Московского" завод также изготавливает темное "Дубовый гай", светлое "Жигулевское" и "Ячменный колос".

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Автор: УНИАН