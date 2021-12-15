В коллекции художницы - почти сотня уникальных кукол.

Художница Наталья Басараб из Тернополя создает миниатюрные копии известных фигур - прежде всего актеров кино.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Увлечение созданием эксклюзивных кукол появилось у женщины несколько лет назад.

В шкафах художницы теперь хранится около сотни уникальных произведений. Киноактрисы и киноактеры предстают в том же виде, в каком появлялись в лентах.

Читайте такжеМодельер "научила" одежду реагировать на уровень стресса человекаСперва увлечение кино, особенно - мелодрамами, выливалось в создание картин.

"Актеры, кино - это все. Понимаете - у меня очень много картин, вот я посмотрела кино и могла прийти и нарисовать того актера по памяти. Но надо, чтобы мне понравился", - рассказывает кукольница.

Впоследствии воспроизводить любимых персонажей художница начала из гипса. Со временем Бесараб совершенствовала свои произведения, теперь они созданы из специального пластика.

Рождаются куклы прежде всего посреди ночи. Сначала лицо, потом фигура и наряд.

Процесс создания куклы продолжительный. Некоторые, такие как Анджелина Джоли, создавались годами. Самая быстро сделанная кукла была создана за три ночи.

В коллекции Натальи десятки кинофигур. Это и Роуз из "Титаника", и Леон-киллер, и задумавшийся Энтони Хопкинс, и Мэрилин Монро.

Свои схожие с оригиналами творения художница не продает - только дарит. Готова отдать кукол и своим кумирам, но пока не было случая. Поэтому они продолжают украшать ее гостиную.

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Автор: Анастасия Печенюк