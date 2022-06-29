В Минобразования опозорились картой без Крыма /фото ua.depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины опубликовала карту со Словакією" и "Турцією", но без украинского Крыма, который аннексировала Россия. 

Карту прикрепили в заметке о странах, в которых можно составить упрощенное ВНО. На этот нюанс обратила внимание народная депутатка Инна Совсун.

В карте МОН пренебрегло правилами украинского правописания, ведь корректные названия двух стран на украинском - Туреччина и Словаччина. Однако на карте отсутствует полуостров Крым в составе Украины.

Скандальная карта / фото facebook.com/sovsun.inna

По убеждению Совсун, макет для инфографики специалисты министерства могли взять с российских сайтов.

"Так бывает, когда берешь макет для картинки с российских сайтов, потому что так проще", – отметила нардеп.

Совсун также предположила, что работник ведомства, создававший скандальную инфографику, "гуглил по-русски".

Сейчас в соцсетях МОН опуликовали корректную карту с Крымом и Турцией и Словакией.

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Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не признает Крым частью Российской Федерации.

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