Умер известный украинский поэт Моисей Фишбейн

Моисей Фишбейн умер после тяжелой болезни.

Умер украинский поэт и переводчик, лауреат премии имени Василия Стуса Моисей Фишбейн.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером после тяжелой болезни умер выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн. Об этом мне только что сообщила его жена п. Елена", - написал Михаил Сидоржевский.

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"Украинский поэт не должен относиться положительно или отрицательно к украинскому народу, более того - я украинский националист, каким должен быть каждый поэт", - привел цитату из творчества писателя Сидоржевский.

Моисей Фишбейн был украинским поэтом и переводчиком еврейского происхождения, лауреатом премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины.

Также Фишбейн был рыцарем ордена князя Ярослава Мудрого V степени, членом Украинского Центра Международного ПЕН-Клуба и Национального Союза писателей Украины.

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