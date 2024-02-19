Максим Жорин отметил, что мобилизация - это жизненная необходимость.

Мобилизация необходима Украине, чтобы вооруженные силы могли обороняться от российских оккупантов. Народным депутатом необходимо учесть некоторые аспекты при принятии нового закона о мобилизации.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что мобилизация – неотъемлемая часть жизни в Украине. По его словам, мобилизационная деятельность должна быть постоянной, ведь оккупанты применяют на поле боя сумасшедшие силы, даже учитывая современные технологии, без человека Украине войну не выиграть.

"Я считаю, что прежде всего очень важно уменьшить призывной возраст. Снять соответствующие ограничения с людей, которые имеют судимость. Также, по моему мнению, на учет в обязательном порядке должны стать абсолютно все мужчины, чтобы страна потом могла не ловить, а выбирать, кто из этих мужчин на самом деле нужен на фронте, а кто должен работать на своих гражданских профессиях", – отметил военный в комментарии 24 Каналу.

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При этом он выразил надежду, что ситуация в Авдеевке ответит на один простой вопрос – мобилизация - это жизненная необходимость и она коснется абсолютно всех.

"Это комплекс крупных мероприятий, который должен начинаться на самом деле даже не с призыва, не с учета, а с подготовки гражданского населения к современным реалиям – к войне с Россией. Без этого нам войну не выиграть", – добавил Жорин.

Кроме того, он указал, что многие ошибочно считает, что набор в бригаду происходит благодаря рекрутингу или билбордам. Военный указал, что хоть Третья штурмовая развернула свою рекрутинговую кампанию, но также набирает солдат из центров комплектации и среди мобилизованных.

"Это неправда, что среди мобилизованных нет хороших кадров. Очень много опытных и профессиональных бойцов есть среди мобилизационного ресурса, и они также выполняют задачи в рядах 3-й штурмовой бригады", – указал майор ВСУ.

Закон о мобилизации - главные новости

Новую версию проекта закона о мобилизации Кабмин передал в парламент в конце января. 7 февраля Верховная Рада поддержала документ в первом чтении.

В новом законопроекте предлагают разрешить мобилизацию осужденных по их желанию. Насчет этого министр юстиции Денис Малюська уже сообщил, что тысячи граждан Украины, имеющих судимость, изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

До 21 февраля подаются правки к документу. После их обработки и учета обновленную версию законопроекта вынесут на голосование народных депутатов Верховной Рады.

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