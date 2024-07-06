Он может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

У мужчин, которые пересекают границу, военно-учетные документы будут проверяться уже с 17 июля. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"С 17 июля с нуля часов мы начнем проверять у всех мужчин - граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет - также военно-учетный документ (речь идет о пересечении государственной границы - УНИАН). Отмечу, что изменений в правила, то есть в категории, кому разрешено пересекать границу, на данный момент нет. Можно, конечно, ожидать, что в какой-то момент правительство внесет изменения в Правила пересечения границы, утвержденные постановлением правительства, но на данный момент категории не изменены", - подчеркнул он.

При этом чиновник добавил, что будет проверка военно-учетного документа, и если кто-то будет подпадать под отсрочку или будет исключен с воинского учета, то в военно-учетных документах должно быть обязательно это записано со сроком и условием, на основании чего такая отсрочка предоставлена.

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Демченко отметил, что военно-учетный документ может быть как в бумажной, так и в электронной форме. Пограничники будут принимать оба этих документа. По его словам, если будут возникать подозрения относительно подделки документа или если информация в нем некорректно отражена, то пограничники смогут это проверить это через систему "Оберіг".

Спикер ГПСУ уточнил, что пограничники смогут считывать QR-код в системе "Резерв+" и видеть информацию о том лице, которое этот документ демонстрирует.

Приложение "Резерв+": последние новости

В Министерстве обороны Украины рассказали, как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+". Там отметили, что цифровая копия военно-учетного документа с 18 июня имеет одинаковую юридическую силу с бумажной версией и сгенерировать ее можно в приложении "Резерв+".

С 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение. Поэтому его копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо - например, при приеме на работу или получении услуг в ЦНАПе.

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