В 50 метрах от границы с Румынией сотрудники ГПСУ задержали четырех нарушителей границы вместе с проводником.

На Закарпатье в 50 метрах от границы с Румынией пограничники отделения "Грушево" Мукачевского отряда задержали четырех нарушителей границы вместе с проводником. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что проводнику, местному жителю, трое из мужчин заплатили по 8 тысяч долларов США, еще один отдал 7 тысяч долларов США.

"Получив от "гида" надувные круги, "вояжеры" в его сопровождении направились к Тисе, где их обнаружил и задержал пограничный наряд. В ходе задержания двое из злоумышленников, проигнорировав законные требования военнослужащих, попытались скрыться. Для их задержания была привлечена служебная собака и осуществлены предупредительные выстрелы. Пловцов и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления протоколов о совершенных ими административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Видео дня

В ГПСУ уточнили, что об обнаружении в действиях проводника признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили сообщение в Нацполицию. Кроме того, оперативники отряда проводят мероприятия по поиску организатора преступной схемы переправки лиц через государственную границу.

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На днях в ГПСУ рассказали, будут ли пускать украинских мужчин за границу с 17 июля. По словам представителя ведомства Андрея Демченко, у всех мужчин призывного возраста будут проверять военно-учетный документ на границе.

Как известно, 16 июля истекает двухмесячный срок, в течение которого потенциальные призывники должны были стать на воинский учет или обновить военно-учетные данные.

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