Те, кто не ждет повестки, сами могут выбирать воинскую часть, которая им нравится, отметил представитель ТЦК.

Контрактная служба в армии считается альтернативой мобилизации. Как заявил начальник отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ОТЦК и СП Сергей Шахлевич, одним из преимуществ подписания контракта с ВСУ является возможность самостоятельно выбирать место своей службы, военную профессию, передает Mukachevo.net.

Кроме того, по его словам, контрактники могут при желании даже менять профессию благодаря действующим учебным центрам:

"Те, кто не ждет повестки, сами могут выбирать воинскую часть (в/ч), которая нравится. Военная служба по мобилизации, где есть государственное распределение, такого предложить не может", - рассказал Шахлевич.

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Он добавил, что контрактники не только выбирают стабильное денежное довольствие и обеспечение всем необходимым, они также по сути находят себе собратьев и посестер.

Также, как акцентировал Шахлевич, контрактники могут служить в тыловых частях или частях специального транспорта.

Что касается опасений попасть не в выбранную воинскую часть, то, представитель ТЦК назвал их преждевременными. По его словам, воинская часть направляет соответствующее рекомендательное письмо, по которому контрактник направляется именно к ним.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заметно снизились темпы мобилизации.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский указал, что факторов, которые могли на это повлиять, много. Среди них - рост количества забронированных, считает нардеп.

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