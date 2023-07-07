Он возмутился расширением мобилизационного перечня.

Адвокат Роман Симутин попытался расшифровать внесенную правку отдельных депутатов относительно предоставления отсрочки от призыва. Теперь она предоставляется при условии отсутствия "других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать". В своем YouTube-канале юрист разобрал все на примерах.

Беременная сестра с ребенком

Отец имеет инвалидность 2 группы. В семье совершеннолетние и трудоспособные (более 18 лет) сын и дочь. Последняя - беременная, имеет одного ребенка, живет в другой области, а доход ее семьи позволяет лишь обеспечивать потребности питания.

"Кого мобилизуют? Конечно, ее брата, потому что в соответствии с законом его сестра трудоспособна и может и обязана содержать своих родителей, потому что закон слеп, он не учитывает обстоятельств. Возникает вопрос: если трактовка закона будет произвольной - кто и как будет учитывать эти обстоятельства? ТЦК, как Одесский военком или по совести?" - возмутился Симутин.

Брат и сестра-студентка

Мать с инвалидностью 2 группы. В семье совершеннолетние и трудоспособные: сын, который работает и дочь, которая учится на дневной форме.

"Угадайте, кого мобилизуют? Почему? Ибо закон слеп: его сестра трудоспособна и может и обязана по закону содержать своих родителей. Но ведь она не имеет возможности зарабатывать. То есть должна бросить учебу и идти работать, потому что закон обязывает, а военком приказывает", - говорит адвокат.

Отец, мать и два брата

Отец с инвалидностью 2 группы. В семье совершеннолетние и трудоспособные два сына и мать.

"Кого мобилизуют? Обоих! Ибо закон слеп: ваша мать трудоспособна и может и обязана содержать своего мужа. И, в случае чего, даже поднимать его, хотя бы и он вдвое тяжелее", - заявляет Симутин.

Зарубежный фактор

Мать с инвалидностью 2 группы. В семье совершеннолетние и трудоспособные – сын и дочь, которая находится за границей.

"Догадайтесь, кого мобилизуют? Закон говорит, что трудоспособные лица – это лица в возрасте от 16 лет, проживающие на территории Украины. Да, дочь находится за границей, но кто будет решать давать ли отсрочку сыну-брату, или нет? Военком", - убежден адвокат.

Расширение мобилизационного перечня в Украине

28 июня 2023 года Верховная Рада приняла закон № 9342, в котором говорится об отмене права на отсрочку от мобилизации тем, кто имеет родственников с инвалидностью.

Ранее отсрочку от мобилизации можно было получить при условиях, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы – жена/муж, родители жены/мужа. Теперь не служить можно будет только в случае, если в семье больше нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью.

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