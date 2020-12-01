Движение затруднено, центр столицы лучше объезжать.

Утром 1 декабря митингующие перекрыли в центре Киева улицу Грушевского в обоих направлениях. Из-за этого в центре столицы образовалась пробка.

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Участники акции требуют отмены кассовых аппаратов для определенных групп предпринимателей и выступают против карантинных ограничений, пишет ТСН.

Среди требований митингующих — принятие законопроектов, которые ослабили бы требования к введению бизнеса малыми предпринимателями.

На месте также присутствуют правоохранители, которые следят за порядком во время акции протеста. По информации патрульной полиции, улица Грушевского не проезжая.

Почему протестуют предприниматели

Верховная Рада уже дважды провалила голосование за отсрочку введения кассовых аппаратов.

Предприниматели уже второй месяц периодически блокируют правительственный квартал в столице, требуя оставить для них упрощенную систему налогообложения и отказаться от введения кассовых аппаратов.

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Автор: УНИАН