В законопроекте говорится об изменении сроков внедрения обязательных РРО для части украинского бизнеса.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об отсрочке до 1 января 2022 года обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

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Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте Верховной Рады.

В законопроекте говорится об изменении сроков внедрения обязательных РРО (регистраторов расчетных операций). В частности, для ФОПов II - IV групп налогоплательщиков, доходы которых не превышают предельный объем доходов для I группы (кроме "рисковых" сфер), обязательные РРО (ПРО) предлагается отсрочить до 1 января 2021 года.

Также, предлагается

определить предельный объем доходов для использования упрощенной системы уплаты Единого налога;

исключить нормы компенсации части суммы от санкций "продавца" покупателям за нарушение порядка проведения расчетных операций в части суммы;

отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО;

продлить на год (до 1 января 2022 года) применение сниженных размеров финансовых санкций за нарушение требований закона об использовании РРО (кроме "рисковых" сфер);

ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неиспользование РРО (ПРО) во время их оказания, при условии расчетов с помощью банковских систем.

В законопроекте отмечают, что он "обеспечит создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета расчетных операций, уменьшение административной нагрузки на бизнес, будет способствовать сохранению рабочих мест, развитию предпринимательства и выведению экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов".

Что этому предшествовало

1 января 2021 года должен начаться второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Так, РРО или ПРОО будут обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп "рисковых" сфер. Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями и предоставление услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.

В частности, 1 апреля 2021 года начнется третий этап: применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для ФЛП II-IV групп независимо от видов деятельности.

4 ноября 2020 года Верховная Рада не приняла за основу законопроект, который предусматривает отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП.

Доработанный законопроект Гетманцева №4313-д Верховная Рада также не поддержала.

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Автор: УНИАН