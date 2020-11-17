Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии взяли под усиленную охрану центр столицы в связи с проведением массовых акций.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.
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"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
Акция предпринимателей в центре Киева
- Сегодня около 9:00 патрульная полиция Киева сообщила, что участники акции протеста, которая проходит в правительственном квартале, перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях.
- Под Радой произошли стычки между митингующими и полицией.
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