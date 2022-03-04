Документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства о рождении смогут выдавать медицинские работники, которые присутствовали во время родов или проводили первый осмотр новорожденного.

Министерством здравоохранения утвержден приказ "Об обеспечении регистрации новорожденных в условиях военного положения".

Как сообщила пресс-служба Минздрава, принятое решение позволяет зарегистрировать рождение ребенка в случае, если роды прошли за пределами учреждения здравоохранения.

В таком случае документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства о рождении (форма 103/о) смогут выдавать медицинские работники, которые присутствовали во время родов или проводили первый осмотр новорожденного.

В Минздраве пояснили, что факт рождения ребенка засвидетельствовать смогут все медицинские работники, находящиеся в трудовых отношениях с лицензиатами медицинской практики, в том числе и те, кто оказывает экстренную медицинскую помощь.

"Затем всем поставщикам медицинской помощи рекомендуется обеспечить наличие у медицинских работников запаса изданных бланков по форме 103/о. В то же время, если медицинский работник не сможет выдать роженице медицинское свидетельство о рождении (форма 103/о), приказом также разрешено медработнику выписать справку произвольной формы в двух экземплярах. Один из которых передается матери, а второй — на хранение в медучреждение", - отметили в министерстве.

Кроме того, получить свидетельство о рождении можно также по личному обращению роженицы в учреждение здравоохранения. При этом следует иметь с собой медицинские документы по наблюдению беременности или быть зарегистрированной в электронной системе здравоохранения, где содержатся медицинские записи о беременности.

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