Алина Михайлова выразила благодарность украинскому народу, что среди нас до сих пор есть много неравнодушных и принципиальных граждан.

Украинская волонтер, военная медик ВСУ и активистка Алина Михайлова отреагировала на то, что бывшего нардепа Тараса Чорновила сегодня облили зеленкой и бросили в мусорник.

"В соцсетях гуляет видео, где бывшего регионала, политическую проститутку и руководителя штаба Януковича бросают в мусорку. Во-первых, невероятно радуюсь, что славные традиции мусорной люстрации живы. Регионалы и торговцы должны осматриваться, а не умничать по телевидению", - написала она в Twitter.

Михайлова выразила благодарность украинскому народу, что среди нас до сих пор есть много неравнодушных и принципиальных граждан, и отметила, что "украинцы не прощают предателей, в какие бы цвета те ни перекрасились сегодня".

"Тарасик, не знаю, где тебе постоянно мерещатся зеленые шм*ры, но твоему лицу очень подходит зеленка. А языку - ответственность за слова. Думай ... те!" - добавила она.

Инцидент с Черноволом - детали

Сторонники руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой в Киеве облили неизвестной жидкостью из бутылки, зеленкой и бросили в мусорник экс-народного депутат Тараса Чорновила за то, что он назвал Михайлову "подолигархической ш*арой".

Он Черновол опубликовал сообщение в своем телеграм-канале с фрагментом интервью Алины Михайловой украинской журналистке Янине Соколовой, где возмутился, что якобы "зелено-ватных мразот" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать. Вскоре этот пост Чорновил удалил.

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