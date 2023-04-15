Представители местных властей обсудят вопрос послевоенного восстановления государства.

Участие в Международном саммите громад и регионов, который состоится в Украине в апреле, подтвердили представители 54 стран.

Как сообщили в Офисе президента Украины, об этом заявил заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте, на котором обсудили подготовку к указанному саммиту. Заседание состоялось под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Так, по словам Кулебы, по состоянию на сегодня личное участие в саммите подтвердил 91 представитель из 18 стран, еще 111 представителей из 36 государств готовы присоединиться в онлайн-формате. Делегации посетят регионы Украины, которые пострадали в результате боевых действий или находились под российской оккупацией.

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Кулеба уточнил, что по состоянию на сегодня приглашенные участники изъявили желание посетить Киевскую и Черниговскую области.

Предстоящий саммит, как отметил Ермак, станет важным международным событием с самым высоким уровнем участия представителей различных государств и иностранных громад. Благодаря такой площадке представители местных властей могут непосредственно обсуждать вопросы послевоенного восстановления государства, инициатив по нормализации жизни громад. "Сегодня мы уже имеем много примеров сотрудничества, но все ждут от нас более структурированной программы. И я надеюсь, что именно Конгресс станет такой площадкой", - сказал Ермак.

В рамках саммита предусмотрено обсуждение реинтеграции украинских территорий, преодоления гуманитарных вызовов, восстановления жизнедеятельности общин с участием международных правительственных и неправительственных организаций. Участники мероприятия также поднимут вопрос разминирования и инновационного развития территорий.

По результатам саммита запланировано подписание итоговой декларации и ряда соглашений о партнерстве на муниципальном уровне.

Восстановление Украины

26 декабря 2022 года появилась информация о том, что украинское правительство планирует провести Международный саммит для обсуждения "формулы мира" и завершения войны, развязанной Россией против Украины. Проведение саммита ожидалось до конца февраля 2023 года.

Согласно оценкам Всемирного банка, за год в результате полномасштабной войны Украине нанесено около 290 млрд долларов убытков.

Сообщалось о том, что приоритетными направлениями при восстановлении Украины после войны станет критическая инфраструктура, жилье и важные социальные и транспортные объекты. Нашему государству понадобится финансовая и материально-техническая поддержка международных партнеров.

По состоянию на 24 марта 2023 года потребность в восстановлении составляла в общей сложности 411 миллиардов долларов.

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