В Киеве возобновлено движение по мосту Метро

Полиции оттеснила митингующих на тротуар.

В Киеве движение по мосту Метро возобновлено.

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Как сообщило муниципальное издание «Хрещатик.News», полиции удалось оттеснить митингующих на тротуар.

По данным СМИ, мост утром перекрыли около 70 человек, которые требовали от властей решить проблему незавершенного строительства, в частности, возле станции метро «Демеевская».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, утром в Киеве митингующие перекрыли дорогу на мосту Метро.

Пресс-офицер Днепровского райуправления милиции Киева Анна Шевчук в комментарии УНИАН сообщила, что «протестующие перекрыли движение, с ними общаются правоохранители, была толкотня».

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