Новое учебное заведение будет готовить высококлассных специалистов для украинской промышленности.

Группа компаний «Метинвест» в 2021 году откроет в Мариуполе первый частный технический ВУЗ, который будет готовить высококлассных специалистов для украинской промышленности.

Об этом заявил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков, подводя итоги работы компании, которой в 2021 году исполняется 15 лет, пишет «Обозреватель».

«В этом году Украине исполняется 30 лет. 30 лет независимости – это большая круглая дата. В то же время «Метинвесту» исполняется полуюбилей – 15 лет. Очень много было сделано за 15 лет компанией. С точки зрения инвестиций, с точки зрения развития мы уже смогли стать крупнейшей частной промышленной компанией Украины», – заявил Рыженков.

По словам главы «Метинвеста», компания и в дальнейшем намерена инвестировать в будущее Украины, среди прочего сосредоточившись на профессиональном развитии украинцев. В частности, с лета 2020 года она реализует амбициозный проект по строительству современного технического ВУЗа, который будет готовить специалистов целого ряда разных технических специальностей.

При этом Рыженков констатировал, что за последние годы подготовка квалифицированных специалистов для украинской промышленности в Украине существенно «просела». А потому немало молодых украинцев, которые выбирают технические специальности, все чаще уезжают учиться за границу и в итоге в Украину не возвращаются.

«Из страны утекает интеллектуальный потенциал, а отечественная промышленность все больше ощущает кадровый голод. Именно поэтому акционеры компании, сама компания «Метинвест» приняли решение открыть первый в Украине именно технический вуз, техническое высшее учебное заведение, которое будет создано по лучшим традициям, лучшим стандартам мировым технических вузов, которое будет давать великолепное техническое образование», – заявил Рыженков.

При этом от подчеркнул, что в ВУЗе будут готовить специалистов не только в металлургии и горном деле, но и в компьютерных науках, системах автоматического управления, экологии, охране труда, инженерии и так далее. В первую очередь новое высшее учебное заведение сконцентрируется именно на точных технических науках, ведь подобных специалистов в Украине сейчас качественно готовят буквально несколько учебных заведений. Отличительной чертой нового университета, который уже в этом году откроет в Мариуполе двери для первых студентов, станет возможность объединить теоретические знания с практикой.

«Этот университет, который создает металлургическая промышленная компания, соответственно дает возможности людям, которые в нем будут учиться, одновременно проходить практику, одновременно вовлекаться в производственный процесс именно на практических примерах, на практической базе уже этого предприятия. Более того, мы планируем делать дуальное образование, когда на третьем курсе уже студенты смогут половину времени учиться в университете, половину времени работать на предприятии. И к тому времени, когда они будут выходить уже бакалаврами, они уже будут готовыми специалистами, которым не нужно будет проходить путь молодого специалиста на предприятии, они могут сразу идти уже в инженерные должности», – рассказал Рыженков.

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Автор: Григорий Бондарь