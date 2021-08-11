Санина отметила, что карьер для добычи руды напоминает круги поиска музыкального ритма, которые проходят музыканты.

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина сравнила процесс добычи руды при производстве стали с созданием музыкального хита.

Такой ассоциацией она поделилась в рамках специального видео-проекта группы "Метинвест" - "Металлическая звезда", в котором украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

"Вы знаете, что металлургия и музыка очень похожи, и сейчас я говорю не только про heavy metal (жанр рок-музыки - УНИАН), а вообще про любую музыку. И там, и там нужны ископаемые экстра-класса, чтобы вышел настоящий хит. Это музыка и слова, а в металлургии - железная руда и уголь", - сказала она.

Санина отметила, что карьер для добычи руды напоминает круги поиска музыкального ритма, которые проходят музыканты.

"Разница в том, что в музыке наша цель - взрывной хит, а в металлургии со взрывом все только начинается", - сказала певица.

"Зовешь своих друзей музыкантов, которые круто играют на музыкальных инструментах. Джемите (импровизируете - УНИАН) целую ночь и собираете тонны классного материала, а уже с утра заливаете трек в сеть и радуетесь тому, как круто вышло", - добавила певица.

Кроме Саниной в проекте также приняли участие путешественник Дмитрий Комаров, ресторатор Дмитрий Борисов, а также голкипер и украинской сборной по футболу Андрей Пятов.

Таким образом группа "Метинвест" красочно и интересно объяснила, каким увлекательным может быть процесс производства стали.

Проект "Металлическая звезда" размещен на сайте "Робимо українське", который "Метинвест" запустил специально к своему пятнадцатилетию.

Как сообщается на сайте, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн - в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.

"Метинвест" является крупнейшим производителем стали в Украине. Это единственный материал в мире, который можно перерабатывать бесконечно.

Автор: Иван Бойко