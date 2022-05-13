С продовольствием в селе преимущественно хорошо. Впрочем, цены высоки и нет наличных.

Жительница Чернобаевки на Херсонщине, где украинские защитники в девятнадцатый раз уничтожили оккупантов, рассказала, какая ситуация в населенном пункте.

Об этом шла речь в эфире "Сніданок з 1+1".

"Мы стараемся вести привычный образ жизни. Днем более или менее нормально, потому что мы далеко слышим взрывы, но ночью немного страшно. Часто приходится выбегать в коридор посреди ночи", — говорит местная жительница.

По ее словам, с продовольствием в селе преимущественно хорошо. Впрочем, цены высокие и нет наличных.

Пенсии и выплаты люди в Чернобаевке получают только тогда, когда есть наличные, однако ее часто не хватает.

"Нас оповещают, когда есть выплата. Очень часто бывает такое, что пенсионеры приходят за выплатами, им пишут что можно прийти с такого-то часа, но они могут простоять в очереди, а наличные заканчивается. По возможности им выплачивают", - рассказывает девушка.

Чтобы купить что-то в магазине, людям приходится искать наличные средства друг у друга.

"Обычно сами работники магазинов закупают продукты и таким образом у нас есть возможность покупать что-то. То есть все обеспечение села держится на них", - говорит местная жительница.

Желающие выехать из села до сих пор есть, однако это сегодня невозможно - оккупанты не выпускают людей.

"У нас нет эвакуационных коридоров. Поэтому люди выезжают на свой страх и риск. Сейчас возможности такой нет - не дают уехать. Большая часть людей остается", — говорит девушка.

Глава села сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице - во время очередного обстрела здание сельского совета засыпало. Его заместителя оккупанты похищали.

"От второго до четвертого мая связи вообще не было. Когда появилась связь, появилась информация, что засыпало сельсовет и сельский председатель находится в тяжелом состоянии в больнице. Его охраняют русские войска. А вот его заместителя похитили. Известия о нем не было где-то неделю, но потом, люди говорят, его выпустили. Информации о том, что сельскому голове стало лучше, или его выпустили - нет", - рассказывает местная жительница.

Как писал УНИАН, ранее СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупанта с родителями. В нем он жалуется, что путинские воины отказываются ехать в Чернобаевку, потому что там они погибнут. Российские военные называют Чернобаевку "чистилищем" для живой силы и кладбищем – для военной техники".

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