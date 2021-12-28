Девушка поблагодарила возлюбленного за любовь.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель показала новое фото с загадочным мужчиной. Правда, лицо возлюбленного она до сих пор скрывает.

Соответствующее фото Мендель обнародовала в своем Instagram-аккаунте.

В комментарии к снимку, она поблагодарила возлюбленного за любовь к ней.

"Многие пытаются любить, но не умеют. Другие – умеют любить, но боятся. Благодарю за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что экс-спикер Зеленского скрывает своего избранника, хотя обещала рассказать о нем в ближайшие месяцы.

Как ранее сообщал УНИАН, экс-спикер президента Украины Юлия Мендель рассказала правду о своих отношения с Владимиром Зеленским. Слухи об их романе - атака на президентскую чету. Мендель заверила, что у них были профессиональные отношения.

Девушка отметила, что у нее есть личная жизнь. При этом она пообещала в ближайшие несколько месяцев раскрыть имя своего возлюбленного. Также Мендель добавила, что "это в известной степени публичное лицо".

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