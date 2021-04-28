Участники акции развернули баннер на Майдане Незалежности.

Участники Марша вышиванок, посвященного 76-й годовщине создания Первой украинской дивизии Украинской национальной армии «Галичина», провели митинг на Майдане Незалежности.

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Как передает корреспондент УНИАН, на пешеходном мосту, который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни, они развернули баннер. На нем изображено архивное фото воинов дивизии "Галичина", а также ее герб и надпись: "Не забудет стрелка Украина с золотым левой на рукаве". Размер баннера - примерно 10 на 4 метра.

Затем участники акции провели митинг на Майдане Независимости, после чего разошлись.

Марш в честь "Галичины" в Киеве

Вечером 28 апреля на Арсенальной площади в Киеве начался Марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания первой украинской дивизии «Галичина». Активисты заявляли, что это первое в независимой Украине шествие, которое проходит в столице в честь создания дивизии "Галичина".

В мероприятии приняли участие около 100 человек, они устроили шествие через центр города. Активисты несли символику дивизии и современных украинских подразделений.

Еще до начала шествия один из присутствующих начал выкрикивать лозунги против марша (в частности - "эсэсовская сволочь"), однако полиция отвела его с места происшествия, чтобы избежать конфликтов.

Дивизия СС "Галичина" - история

Украинская дивизия СС "Галичина" была создана 28 апреля 1943 года, под патронатом гитлеровской Германии. Ее основу составили добровольцы.

Дивизия вошла в состав «Waffen-SS» вместе с другими национальными формированиями, но для нее было сделано исключение и «Галичина», единственная из всех разнонациональных дивизий СС, получила опеку католических, а затем и православных священников.

28 июня 1944 г. по приказу командующего группой «Северная Украина» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивизию ввели в состав 13-го корпуса 4-й танковой армии, которая держала оборону 160-км участке фронта возле м. Бродив. Дивизия «Галичина» заняла вторую (запасную) линию обороны фронта длиной 36 км.

В ходе боевых действий дивизия попала в окружение и потеряла более 70% личного состава. В сентябре 1944 года была фактически переформирована заново. Использовалась в антипартизанских операциях в Словакии и Югославии, в конце войны вела бои в Австрии.

Оценка деятельности дивизии очень противоречива - критики приписывают ей преступления против польского и еврейского гражданского населения. Нюрнбергский процесс проходивший с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года, и рассматривавший военные преступления нацистов, не нашел доказательств совершения ею военных преступлений.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Дмитрий Хилюк