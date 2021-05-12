Лариса Козовая

В Одессе стартовал курортный сезон. Множество горожан, несмотря на не вполне устойчивую погоду, уже посещают пляжи. Потянулись к здешнему побережью и жители других регионов – в связи ограничениями из-за COVID-19, Южная Пальмира остается для украинцев самым приемлемым местом для отдыха. Другое дело, насколько он доступен для всех. Ведь доступная пляжная зона из года в год сокращается подобно шагреневой коже. И нынешний сезон показал: аппетиты застройщиков (и тех, кто им потакает) продолжают расти.

Одним из сюрпризов отметилась «Аркадия», где ночной клуб «Итака» расширил владения за счет… морской акватории. Надо полагать, владельцы заведения решили, что оно должно соответствовать названию одноименного греческого острова. И распорядились в нескольких десятках метров от уреза воды вбить сваи, на которые уложили деревянный настил, предназначенный, как видно, для обустройства недешевого летнего досуга.

Именно под видом укрепления берега или его благоустройства изрядная часть вожделенных «квадратов» уплывает в частные руки

В городе поднялся шум, и мэрия пообещала «решить вопрос». Действительно, несколько досок настила были разобраны, но ветер быстро сменил направление. И спустя несколько дней на заседании профильной комиссии горсовета прозвучал «оправдательный приговор» - дескать, с «Итакой» возникла особая ситуация. Мол, песчаный пляж, арендуемый клубом, размыло, и коммерсанты платят за «воздух». А это, конечно, несправедливо. Поэтому они и расширились. Более того, выступают чуть не спасителями аркадийского побережья, укрепляя, таким образом, его часть...

К слову, именно под видом укрепления берега или его благоустройства изрядная часть вожделенных «квадратов» уплывает в частные руки. В результате, буквально у кромки воды возводят различные здания, включая высотки, обустраивают рестораны, клубы, требуют плату за доступ к воде или «закатывают» берег в асфальт (или устилают досками).

Конечно, официально всего этого в городе нет. Но на деле – иначе…

Под экскаватор идут санатории, базы отдыха и детские оздоровительные лагеря. Наглядный пример – профилакторий «Стройгидравлика», построенный одноименным заводом еще во времена СССР на Французском бульваре, над пляжем «Дельфин». Оздоровительный комплекс (жилые корпуса, поликлинику, кинотеатр и прочее) сравняли с землей, на которой возводят элитные высотки. Ничего неизвестно простым горожанам о ведущем к морю тоннелю, через который с территории здравницы «Стройгидравлика» отдыхающие спускались на специально обустроенном лифте.

Стоит отметить: подобным застройкам предшествует, как правило, «невинная» сделка. Физическому или юридическому лицу местная власть разрешает купить (приватизировать) какой-то мелкий объект. Это может быть даже полуразрушенный туалет или домик охранника, который находится в нужном месте, чтобы в нужное время пойти под снос.

Нечто подобное сейчас можно наблюдать на пляже санатория «Чкаловский» - его админздания стали руинами.

По словам экологического активиста Владислава Балинского, перед лестницей этой здравницы к Трассе здоровья весной уничтожена красивейшая роща многолетних деревьев – туи и ясеня. Также удалена часть деревьев на территории самого санатория – напротив особняка Маразли. Другими словами, внушительная территория готовится под застройку, а расположенный ниже пляж «уйдет» под утехи обитателей будущих частных коттеджей (отеля, высотных домов).

Под угрозой застройки и пляж, расположенный между «Дельфином» и «Чкаловским». Недавно ночью сюда заехала тяжелая техника и начала рушить природную скалу, чуть выше вбиваются сваи... Разгорелся скандал и из-за нахалстроя на побережье в Маячном переулке, где некая фирма без разрешительных документов решила возвести двухэтажное здание. Вбил сваи в песок и пляжный отель Red Line все в той же «Аркадии».

Примеров таких - не перечесть.

Если не стройка, то деревянные настилы, если не рестораны на пирсах, то множество топчанов – так выдавливают людей с побережья, превращая его в банановую республику. Не зря должностные лица, которые отвечают за туристический потенциал мегаполиса, последние годы упорно смещают акценты с оздоровления на «развлекаловку». Говорят, мол, отдых в Южной Пальмире не стоит ассоциировать исключительно с Черным морем. И делают ставку, например, на фестивали: «Одесса привлекательна для туристов круглый год...». Как бы, да. Не поспоришь... Но это никак не оправдывает изъятие из общего пользования очередного пляжа.

Если не стройка, то деревянные настилы, если не рестораны на пирсах, то множество топчанов – так выдавливают людей с побережья

Кого только нет среди владельцев (арендаторов) лакомых территорий: действующие и бывшие депутаты, партийные бонзы, чиновники (включая столичных), маститые коммерсанты, экс-ректоры вузов и другие небедные люди. Неудивительно, что при каждом «прибрежном скандале», местная власть демонтирует чудеса импотенции и, как говорят в Одессе, - остается не при делах.

Недавно на Чкаловском пляже собралось много людей, которые пришли выразить свой протест против очередной застройки. На митинге прозвучали нелицеприятные эпитеты в адрес местных властей и ряда «небожителей». Неоднократно подчеркивалось: из-за так называемого благоустройства многие одесситы на пляжи давно перестали ходить – попросту некуда…

По словам общественника Юрия Никитина, ошибочно было считать, что пляжей в Южной Пальмире достаточно много и хватит на всех. В настоящее время доступных на побережье участков критически мало. Это начали замечать не только местные жители, жалуются даже туристы. Мол, теснота, антисанитария и грязная морская вода. В общем, не оздоровление и отдых, а муки...

При этом аппетиты застройщиков продолжают расти, а способствует этому как попустительство отдельных чиновников, так и безнаказанность. Не исключено, что остановит тотальный захват побережья лишь активная позиция самих горожан, не желающих мириться с таким состоянием вещей.

На одной из акций против захвата одесских пляжей, один из ее участников Анатолий Бойко метко сказал: «Они ведут себя как мародеры, которые захватили достояние горожан и считают себя единоличными хозяевами...». Остается добавить, что мародеров не любят нигде, а методы борьбы против них прописаны законом и жизнью.

Лариса Козовая

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