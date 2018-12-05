Дочь главы правительства ОАЭ семь лет планировала побег из страны с экс-военным Франции

Однако, попытка все равно оказалась неудачной и девушка исчезла после того, как ее схватили.

Принцесса эмирата Дубай бесследно исчезла после того, как по свидетельствам очевидцев, ее схватили вооруженные люди на яхте. Как оказалось, девушка семь лет планировала свой провальный побег из ОАЭ, которые она считала, по словам ее друзей, «золотой тюрьмой».

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что речь идет о 32-летней шейхе Латифе бин Мохаммед аль-Мактум. Она дочь правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактум, который также занимает пост премьер-министра ОАЭ. Никто не видел и не слышал о девушке после того, как ее схватили вооруженные люди в море в 30 милях от побережья Индии в начале марта.

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Издание пишет, что телеканал BBC снял документальный фильм о побеге дубайской принцессы, опираясь на интервью с бывшим шпионом Франции и финским преподавателем капоэйры, которые утверждают, что помогали ей готовить побег. Кроме того, показания журналистам дали филиппинские моряки, которые говорят, что пытались доставить девушку до места, где она начала бы новую жизнь.

Латифа уже вторая дочка дубайского шейха, которая пыталась сбежать из дома, а потом загадочно исчезла. Старшая дочь премьер-министра ОАЭ Шамса сбежала из семейного поместья в 2000 году. Но вскоре ее схватили на улицах Кембриджа. Полиция Великобритании никогда не расследовала этот очевидный случай похищения. Латифа сама записала видео перед побегом, на котором признавалась, что пыталась уехать из ОАЭ, когда ей было 16 лет. Но ее схватили на границе и посадили в тюрьму на три года. Этот опыт, а также история сестры, заставили ее быть максимально осторожной во время второй попытки сбежать из страны.

Сначала в 2011 году она связалась с французским бизнесменом и бывшим офицером военно-морских сил Эрве Жобере. Об этом рассказал сам француз. Принцесса прочитала в интернете, что во времена своей воинской службы Жобере смог убежать с Дубая после возникновения проблем с местной властью. Тогда ему пришлось плыть с аквалангом к лодке, на которой он отправился в Индию. Получив первое письмо от Латифы, мужчина испугался, что это какая-то ловушка.

«Я сказал ей: Послушай, ты говоришь, что ты дочь правителя Дубая. Может это ловушка. Мне нужно проверить, что ты та, за кого себя выдаешь», - рассказал француз журналистам BBC.

В конце концов, он убедился, что действительно имеет дело с дочерью эмира. На протяжении длительного времени они писали друг другу каждые два-три дня. Хотя первая их встреча состоялась в 2018-м году. По словам Жобере, порой они обсуждали логистику побега. К примеру, девушка писала, что сэкономила 400 тысяч долларов для организации побега. В других письмах она делала общие комментарии о странной «ограниченной жизни монарха».

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«Со мной плохо обращались и унижали всю мою жизнь. К женщинам относятся как к недолюдям. Мой отец... Он не может прекратить делать то, что он делал с нами», - писала Латифа в одном из писем, которое Жобере показал журналистам.

В 2014 году принцесса начала брать уроки капоэйры у преподавательницы из Финляндии Тиины Яухиайнен. По словам женщины, она стала близкой подругой для принцессы. Вместе они прыгали с парашютом, а также обсуждали планы побега. Финская преподавательница несколько раз летала на встречи с бывшим французским военным, чтобы закрепить отдельные детали.

По словам Яухиайнен, воплощение плана побега началось с двух встреч на ранний завтрак, которые они провели умышленно, чтобы усыпить подозрения королевских охранников. Латифа и ее подруга сменили одежду, одели очки от солнца, а потом вместе уехали к границе с Оманом. Там они отправились в море. 26 морских миль они преодолели на надувной лодке и скутере, пока добрались до международных вод, где их встретил Жобере на яхте. Он ходил под флагом США, надеясь, что это остановит любые попытки захватить судно под страхом начала международного скандала. По словам француза, он и его пассажиры направлялись на Гоа.

«Волны были полутораметровые, а ветер был встречный. Так что прошло много часов, прежде чем бы добрались до яхты», - рассказала Яухиайнен.

Беглецов подталкивал страх того, что они оставили позади. На видео, которое Латифа записала на случай провала, она говорила о страшном наказании, которое ее ждет в случае неудачи.

«Если вы смотрите это видео, тогда это не хорошо. Я или мертва, или в очень, очень плохой ситуации», - говорила она.

Ее старшей сестре удалось убежать более чем на месяц в Англию в 2000 году. Согласно сообщению, которое девушка прислала своему адвокату в Британии, ее тайно вывезли из страны по приказу отца. Дело о похищении получил главный следователь инспектор Кембриджа Дэвид Бек.

«Похищение – серьезное преступление. И не каждый день на стол офицера полиции попадают подозрения против лидера государства», - сказал он.

Но Бек не смог расследовать дело. Ему нужно было поговорить с Шамсой. Однако, когда он обратился за визой в эмират Дубай, британский следователь столкнулся со стеной.

«Мне сообщили, что по моему запросу было отказано. И мне не объяснили, почему», - сказал он BBC.

На видео Латифа рассказала, что ее сестру поместили в определенного рода «медицинскую тюрьму», где за ней постоянно следят медсестры. По словам девушки, она видит в судьбе старшей сестры предостережение. Как рассказала Яухиайнен, с борта яхты на пути в Индию Латифа пыталась связаться с правозащитной группой «Detained in Dubai», добиться внимания СМИ, надеясь, что огласка ее защитит. Однако, никто не откликнулся. Вероятно это произошло потому, что история принцессы-беглянки казалась слишком невероятной.

Спустя день на борт яхты сошли вооруженные люди и схватили Латифу. С того времени она не появлялась на публике. Ее друзья говорят, что не слышали вестей от нее уже давно. А страничка принцессы в Instagram была удалена.

Шейх Мохаммед и правительство Дубая не комментируют фильм BBC. Они также не ответили на запросы The Guardian о комментарие. Источник, приближенный к правительству эмирата, сообщил, что девушка «со своей семьей» и «у нее все хорошо».