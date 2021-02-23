Поочередный ремонт четырех эскалаторов продлится по январь 2022 года.

На станции метро "Лукьяновская" в Киеве вечером 23 февраля образовались длинные очереди желающих попасть в поезда.

Видео толпы киевлян свидетели выложили в сообществе Киев сейчас.

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Скопление граждан в период пандемии коронавируса вызвал ремонт эскалаторов.

При этом уведомление об ограничениях в работе станции Киевский метрополитен опубликовал еще накануне. Поочередный капитальный ремонт всех четырех эскалаторов продлится с 23 февраля 2021 года по январь 2022 года.

В пресс-службе предприятия напомнили, что ремонтные работы уже завершены на всех 6 эскалаторах станции "Золотые ворота", а на станции "Майдан Незалежности" работы еще продолжаются.

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Автор: УНИАН