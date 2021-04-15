В Киевской городской государственной администрации надеются, что столица до 30 апреля сможет вернуться в «оранжевую» зону карантина. Вместе с тем местная власть намерена разработать дополнительные правила на пасхальные и майские праздники.
Читайте такжеВ Киеве продлили локдаун до 30 апреляОб этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире «Украина 24», отвечая на вопрос, планируется ли в Киеве продлевать жесткие ограничения после 30 апреля.
По его словам, на данный момент в городе нет роста заболеваемости, хотя есть большое количество тяжелобольных в больницах. Чиновник отметил, что жесткий карантин дал возможность стабилизировать ситуацию.
«Надеюсь, что в течение двух недель мы сможем достичь показателей, чтобы перейти в «оранжевую» зону», - сказал Поворозник.
При этом он добавил, что при любом развитии ситуации в Киеве власть разработает дополнительные правила на пасхальные праздники:
«Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем, будем точно разрабатывать правила. Если выйдем 30 апреля из «красной» зоны, то нам еще долго надо будет беречься, чтобы туда снова не попасть».
Карантин в Киеве: запреты и ограничения
В Киеве с 20 марта действуют усиленные карантинные ограничения. Под запретом, в частности:
- работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Дополнительно с 5 апреля в Киеве:
- проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам;
- закрыли детсады и начальные классы в школах.
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