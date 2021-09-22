21 сентября немецкая компания и один из мировых лидеров рынка travel retail Gebr. Heinemann вместе со своим украинским долгосрочным партнером, компанией BF&GH Travel Retail Limited отметили 11-летие работы в Украине.

Gebr. Heinemann, основанная в 1879 году со штаб-квартирой в Гамбурге, работает более чем в 100 странах и 200 международных аэропортах.

Первый duty-free магазин компании-партнера BF&GH Travel Retail открыли в 2010 году в Терминале F аэропорта "Борисполь". Сейчас компания является частью Терминала D, открыла магазины в аэропорту "Жуляны" и 13-ти наземных пунктах пропуска на территории Украины.

По словам совладельца и члена консультативного совета Gebr. Heinemann Клауса Хайнеманна, BF&GH Travel Retail – международная компания, которая приносит в Украину продукты, концепции и клиентский опыт мирового класса.

"С 2010 года мы инвестировали в Украине более 600 миллионов гривен, наибольшая часть этих инвестиций направлена на реконструкцию аэропортов в Борисполе, Жулянах и Одессе. Мы бы не смогли добиться таких результатов без поддержки нашего давнего партнера и друга г-на Артура Гранц", - подчеркнул Клаус Хайнеманн.

За годы работы компания заплатила в бюджет Украины налогов и социальных платежей на сумму около 1 млрд грн.

"Несмотря на COVID-19 и падение экономики, наши компании в Украине заплатили в 2020 году 177 млн грн., за 8 месяцев этого года - 182 млн грн. Кроме налогов, мы заплатили в виде арендных платежей аэропорту "Борисполь" с начала нашей работы 2,4 млрд грн. Другим аэропортам, в Одессе и в Жулянах, мы заплатили арендных платежей около 300 млн грн", - акцентировал совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц.

С момента основания компания создала около 800 рабочих мест. BF&GH Travel Retail обеспечивает европейский уровень заработной платы, полный социальный пакет и официальное трудоустройство со всеми гарантиями трудового законодательства.

"Украина важна для Gebr. Heinemann, и мы гордимся нашей работой здесь. Мы продолжим инвестировать в текущую инфраструктуру, начиная с некоторых магазинов в аэропорту "Борисполь" в 2022 году, и продолжим расширять бизнес", - заявил генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.

Автор: Григорий Бондарь