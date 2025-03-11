Серое и черное удостоверение дают близким погибших героев право на пользование льготами.

В Украине члены семьи УБД имеют право на определенные льготы от государства. Это также касается семей погибших военнослужащих. Жена (муж), родители и дети героев могут получить так называемое черное или серое удостоверение, по которым им предоставляются скидки. Лица с такими документами могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и медицинской помощью, получить скидку на оплату коммунальных услуг и другие льготы.

Подробно о том, как получить черное и серое удостоверение в Украине и чем отличаются эти документы, эксклюзивно для УНИАН рассказал юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

Что означает серое удостоверение - льготы и условия получения

Как объясняет Сергей Ланкин, серым удостоверением называют документ, который выдают Управления социальной и ветеранской политики и ЦНАПы членам семей украинских воинов, погибших во время защиты Родины, то есть в боевых ситуациях. Выдача таких удостоверений предусмотрена Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Серое удостоверение получают ближайшие родственники, к примеру, отец и мать погибшего Защитника или Защитницы, жена или муж, дети и лица, находившиеся на иждивении. Единственный нюанс - дети в возрасте до 18 лет получают не само удостоверение, а справку о том, что они имеют особый статус.

Для лиц с серым удостоверением предусмотрены следующие льготы:

бесплатный проезд;

санаторно-курортное лечение;

получение лекарств;

ежегодное медицинское обследование;

бесплатное лечение;

скидка на коммунальные услуги 50%;

внеочередное поступление в ВУЗы вне конкурса на бюджетной основе;

ежегодные выплаты ко Дню независимости Украины.

Кроме того, члены семьи погибшего Защитника или Защитницы имеют право на единовременную денежную помощь - 15 миллионов гривен.

Что такое черное удостоверение и какие льготы предусматривает

Черным удостоверением называют документ, который выдают в ТЦК и СП членам семей военнослужащих, погибших во время несения службы, то есть, как правило, не во время боевых ситуаций. Выдача такого документа предусмотрена Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих". Такое удостоверение получают члены семьи погибших и их дети.

Юрист Сергей Ланкин объяснил основную разницу между серым и черным удостоверением. Последнее предусматривает меньшее количество льгот. Вот что дает черное удостоверение:

скидки на коммунальные услуги (около 50%);

возможность санаторно-курортного лечения;

бесплатный проезд в общественном транспорте.

Однако у семей с черным удостоверением нет права на получение ежегодных выплат ко Дню независимости, а предусмотренная Законом денежная помощь меньше (2 271 000 грн.) в отличие от семей с серым удостоверением.

Какие документы нужны для серого удостоверения и черного

Как пояснил эксперт, чтобы получить серое удостоверение, семья погибшего защитника должна обратиться в ЦНАП или в Управление социальной и ветеранской политики по месту жительства со свидетельством о смерти военнослужащего, справкой о его непосредственном участии в боевых действиях и заявлением установленной формы и постановлением ВВК, в котором указано, что военный погиб во время защиты Родины.

Для получения черного удостоверения членам семей погибших военных нужно обращаться с соответствующим заявлением в ТЦК, а также предоставить свидетельство о смерти и заключение ВВК, в котором должно быть указано, что человек погиб во время несения военной службы, при наличии также следует предоставить акт служебного расследования смерти военнослужащего.

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