Минкульт запланировал серию интервью с выдающимися деятелями украинского культурного и информационного фронта.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и украинский поэт, писатель, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма" Сергей Жадан обменялись мнениями о послевоенном будущем украинской книгоиздательской отрасли и роли российской культуры в войне против Украины.

Это первое интервью в формате "культурных диалогов" с выдающимися деятелями украинского культурного и информационного фронта из серии запланированных МКИП.

Александр Ткаченко и Сергей Жадан обсудили важные и острые темы культурной и информационной сферы.

В частности, речь шла об отношении к сносу памятников Пушкину, мировой лояльности к Чайковскому и Достоевскому, запрете российской культуры, культурном сопротивлении.

Вас также могут заинтересовать новости: