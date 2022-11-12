Известный украинский поэт, прозаик и музыкант с 24 февраля практически все время находился в родном Харькове, помогая военным. Также он гастролировал с благотворительными концертами, чтобы собрать деньги.

Известный украинский поэт и музыкант Сергей Жадан, который активно поддерживает армию и дает благотворительные концерты, побывал в районе, где раньше жил. Он сфотографировался на фоне разрушенного и обгоревшего дома, где когда-то давно была его квартира. Печальным снимком Жадан поделился в своем Facebook-блоге. Вот как он прокомментировал данный снимок:

"Был вчера на Северной Салтовке. Зашел посмотреть на нашу бывшую квартиру. Вот она там, где дыра в крыше, на последнем этаже. Прожили там несколько лет. Россияне несколько месяцев обстреливали этот район. Российское общество, насколько помню, особо не отрицало. Это так, к разговору о российской демократической оппозиции".

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Напомним, недавно Сергей Жадан получил награду за оборону Харькова. Наградили его за то, что несмотря на постоянные обстрелы со стороны РФ, он после 24 февраля оставался в городе, помогая военным. Его коллеги по музыкальной группе "Жадан і собаки" также волонтерили в родном городе.

Также УНИАН писал о том, что Жадан растрогал историей о мальчике, который принес ему деньги для ВСУ. Ребенок подошел с конвертом к Сергею прямо на концерте.

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