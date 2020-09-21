Нариман Мемедеминов отбыл весь срок заключения по обвинению РФ в публичных призывах к террористической деятельности.

Гражданского журналиста, блогера и медиа-координатора «Крымской солидарности» Наримана Мемедеминова освободили из колонии-поселения №8 в поселке Садковский Ростовской области России.

Об этом сообщил Радио Свобода Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов.

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Выход Наримана затянулся на несколько часов. Мы приехали в 9 утра. Наримана выпустили только под обед. Нариман в хорошем настроении и в хорошем настроении. Потихоньку осознает, что происходит. Едем домой. Слава Богу, колония позади, - рассказал Курбединов.

Нариман Мемедеминов отбыл весь срок заключения по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Поздравить его с увольнением прибыл генеральный консул Украины Тарас Малышевский.

Справка УНИАН. Нариман Мемедеминов - крымскотатарский блогер, гражданский журналист. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Активисту предъявили обвинения о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет". Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел в 2013-2015 годах.

В октябре 2019 года суд приговорил Мемедеминова к 2,5 годам заключения в колонии-поселении. Защита активиста заявила о намерении подать иск в Европейский суд по правам человека. Ряд украинских правозащитных и медийных организаций призвали международные организации и правительства стран Евросоюза, США, Канады, Японии требовать от России освобождения Мемедеминова.

Военный апелляционный суд Власихи Московской области 14 мая оставил в силе приговор крымскому блогеру по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Ранее адвокат сообщал, что обжаловал решение Багаевского райсуда Ростовской области России об отказе в условно-досрочном освобождении Мемедеминова. В начале июня блогера этапировали в колонию-поселение №8 в поселке Садковский Ростовской области.

МИД Украины выразил протест из-за решения российского апелляционного суда. Прокуратура АРК 23 марта 2018 года открыла производство по статьям о «незаконном лишении свободы или похищении человека» и «нарушении неприкосновенности жилища».

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Автор: Наталия Печиборщ