"Российскими" в календаре обозначены мечети в нескольких крымских городах.

Мусульманская религиозная ассоциация в Польше опубликовала календарь, в котором мечети в Крыму отмечены как часть Российской Федерации.

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Об этом в Facebook сообщил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

"Искренне надеюсь, что это нецелевое действие, акт неинформированного редактора, которое издательство просто пропустило в спешке", - написал Усейнов.

Отметим, что "российскими" в календаре обозначены мечети в Старом Крыму, Симферополе, Бахчисарае и Феодосии.

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Автор: Екатерина Лиманская