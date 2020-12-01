Мусульманская религиозная ассоциация в Польше опубликовала календарь, в котором мечети в Крыму отмечены как часть Российской Федерации.
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Об этом в Facebook сообщил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.
"Искренне надеюсь, что это нецелевое действие, акт неинформированного редактора, которое издательство просто пропустило в спешке", - написал Усейнов.
Отметим, что "российскими" в календаре обозначены мечети в Старом Крыму, Симферополе, Бахчисарае и Феодосии.
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