Задержана преступная группа из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные.

Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с СБУ в ходе спецоперации задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание военных ВСУ.

Как говорится в сообщении ГБР, махинации с продуктами питания самые распространенные, поскольку в этих случаях "проще всего "спрятать концы в воду" – продукты можно "списать", "съесть на бумаге" и тому подобное".

Как сообщили в ГБР, им удалось обнаружить фирму, которая среди прочего поставляла для Минобороны яйца по завышенным ценам. "В финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные о получении военной частью продуктов на свой склад, но на самом деле ничего не поставлялось. Потом "виртуальные" продукты "списывали" – вроде бы их съели солдаты", - рассказали детали в ГБР.

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В результате, задержана преступная группа из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, которые отвечают за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также задержан военнослужащий, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов.

Сумма установленных убытков государству от деятельности этой группы в настоящее время составляет более 4,6 млн грн. Незаконные прибыли злоумышленники делили между собой. В ходе обысков у участников преступления изъяты черновая бухгалтерия, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более миллиона гривень наличными.

В настоящее время задержанным лицам готовятся сообщения о подозрении и ходатайства об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей. Предварительная квалификация уголовного дела – ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенные в особо крупных размерах"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

При этом, по данным Офиса Генпрокурора, все пять членов группы были служащими воинской части. Именно они подделывали финансово-хозяйственные документы о получении продуктов на склад.

Скандал с закупками в Минобороны

21 января издание "Зеркало недели " сообщило, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам. В частности, Минобороны подписало соглашение на 13 млрд грн с компанией с уставным капиталом в тысячу гривен, использовав ее как фирму-"прокладку". Например, стало известно, что Минобороны продают яцйа по 17 грн за штуку.

23 января министр обороны Алексей Резников опроверг заявление о том, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

Однако уже 24 января заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов написал заявление об увольнении. А НАБУ начало расследование по закупке продовольствия для военнослужащих по завышенным ценам.

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