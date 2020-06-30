Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 30 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула более 10 миллионов людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно продолжает расти. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением COVID-19 - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом инфицировалось 10 302 052 человека. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 505 505 человек, выздоровели - 5 235 813.

Лидером по количеству заболеваний остаются США. Там число инфицированных достигло 2 590 552, умерло 126 140, излечились 705 203 человека. Далее следуют Бразилия, Россия. На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболели 566 840 человек, 16 475 умерли, 334 822 выздоровели. Замыкает топ-5 по количеству распространения COVID-19 Великобритания - там коронавирусом заразилось 313 470 человек, умерло 43 659.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

По состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 тыс. 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых. Также вчера было госпитализировано 192 человека, умерли 12 человек, выздоровели 88 пациентов.

Как подчеркнули в Минздраве, в Украине в конце июня число госпитализированных больных с COVID-19, по сравнению с концом мая, возросло почти вдвое.

"Если с 18 по 24 мая мы фиксировали количество госпитализированных на уровне 749 за неделю, то с 22 по 28 июня эта количество составляло 1 тыс. 410. Я хочу напомнить, что госпитализация происходит исключительно тех людей, которые находятся в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии течения болезни", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество больных COVID-19 вчера было обнаружено во Львовской, Закарпатской, Ривненской и Одесской областях.

Степанов прогнозирует новую вспышку COVID-19 после выходных в Одессе, ведь в эти выходные пляжи и клубы в Одессе были переполнены отдыхающими. Однако люди не придерживались карантинных ограничений.

Данные по COVID-19 в Киеве

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло на 57 человек. На сегодня в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Карантин в Украине

По данным Министерства здравоохранения, на сегодня количество активных больных с COVID-19 в Украине на 100 тысяч населения достигло 57.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 на 100 тыс. население карантин в Украине будет усилен.

«Мы ответственно относимся к послаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост уровня заболеваемости. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть большими, чем при таком уровне заболеваемости», - заявил он.

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