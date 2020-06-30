В ОП рассказали о состоянии инфицированной коронавирусом жены Зеленского

Жена президента чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает.

Первая леди Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двунаправленной полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы.

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Как говорится в сообщении Офиса президента в Telegram, жена президента чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Она чувствовала себя хорошо и не имела никаких симптомов болезни. На то время жена главы государства находилась на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.

16 июня ее госпитализировали в больницу в Киеве.

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