Более 30,8 миллиона случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в мире. В Украине COVID-19 обнаружили у более 175 тысяч человек.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения. А ученые всей планеты прилагают максимум усилий для создания вакцины от COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 20 сентября в мире зафиксировано более 30,8 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.

При этом более 21 миллиона удалось выздороветь от COVID-19, а более 957 тысяч человек умерли.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 175 тысяч человек. Жертвами болезни стали 3 557 человек. В то же время 77 512 человек выздоровели.

При этом за минувшие сутки зафиксировано 2 966 новых больных COVID-19.

Данные по COVID-19 в Киеве

За сутки болезнь COVID-19 подтвердили еще у 343 киевлян.

В Киеве зафиксировано 19 483 случаев коронавируса. За период пандемии коронавирус в столице унес жизни 316 человек.

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Автор: Алина Вишневская