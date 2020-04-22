Кличко: Киев закупил на 101 миллион гривен лекарства для оказания помощи больным COVID-19

По словам мэра столицы, маски, перчатки и дезинфекторы в наличии в коммунальных аптеках города в достаточном количестве.

Киев закупил на 101 млн грн лекарства для оказания помощи больным COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, Департамент здравоохранения КГГА за счет резервного фонда бюджета столицы закупил лекарства, которые применяются для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

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«Речь идет о 17 наименованиях медицинских препаратов - это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 миллион гривен. И доставка лекарств уже началась в определенные опорные больницы для приема больных коронавирусом», - рассказал Кличко.

Он также отметил, что в течение месяца КП «Фармация» приобрело 550 тыс. одноразовых масок, которые в достаточном количестве имеются в сети коммунальных аптек.

По словам мэра, город заказал и закупил у украинских производителей 100 тыс. марлевых масок, которые тоже можно купить в аптеках «Фармации».

Кроме того, Киев получил 100 тыс. одноразовых масок от бизнеса - их передали медикам, полиции, спасателям и работникам коммунальных служб.

«Сегодня в сети аптек «Фармация» в наличии марлевые маски - почти 56 тыс., одноразовые - 443 тыс., а также - перчатки и дезинфекторы в достаточном количестве», - отметил он.

Мэр столицы добавил, что Департамент здравоохранения КГГА получил из госрезерва страны и от благотворительного фонда «Корпорация монстров» более 526 тыс. медицинских масок различной степени защиты

«Эти средства индивидуальной защиты распределены в Центры первичной медико-санитарной помощи, стационары и родильные дома города», - уточнил Кличко.

Как сообщал ранее УНИАН, за прошедшие сутки еще 42 киевлянина заболели COVID-19, в целом в столице лабораторно подтверждено 892 случая заболевания.

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