Необходимо внести изменения в процедуру назначения главы Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы больше не повторилась ситуация, которая сегодня сложилась с Артемом Сытником.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал на брифинге.
В ответ на вопрос УНИАН он отметил, что необходимо работать над изменениями в закон о НАБУ.
"Если предыдущая процедура неконституционна, то, соответственно, надо привести ее в соответствие с Конституцией, чтобы следующее назначение проходило в соответствии с Конституцией и не возникало вопросов затем у Конституционного суда", - отметил Корниенко.
При этом он добавил, что вопрос о том, что будет с указом президента, которым Сытник назначен на эту должность - "с его отменой ли не отменой, то это вопрос к президенту и к Офису президента".
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Неконституционность назначения Сытника: что известно
- 9 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности указа президента о назначении Сытника на должность директора НАБУ.
- Производство было открыто по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности указа президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.
- 28 июля Конституционный суд признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Такое решение КС принял, рассмотрев представление 51 народного депутата.
- По мнению авторов представления, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Основного закона, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- В НАБУ считают указанное решение Конституционного суда политически мотивированным.
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