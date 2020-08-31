Вопрос по указу президента о назначении Сытника на должность народный депутат переадресовал в Офис президента.

Необходимо внести изменения в процедуру назначения главы Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы больше не повторилась ситуация, которая сегодня сложилась с Артемом Сытником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал на брифинге.

В ответ на вопрос УНИАН он отметил, что необходимо работать над изменениями в закон о НАБУ.

"Если предыдущая процедура неконституционна, то, соответственно, надо привести ее в соответствие с Конституцией, чтобы следующее назначение проходило в соответствии с Конституцией и не возникало вопросов затем у Конституционного суда", - отметил Корниенко.

При этом он добавил, что вопрос о том, что будет с указом президента, которым Сытник назначен на эту должность - "с его отменой ли не отменой, то это вопрос к президенту и к Офису президента".

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Неконституционность назначения Сытника: что известно

9 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности указа президента о назначении Сытника на должность директора НАБУ.

Производство было открыто по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности указа президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

28 июля Конституционный суд признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Такое решение КС принял, рассмотрев представление 51 народного депутата.

По мнению авторов представления, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Основного закона, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

В НАБУ считают указанное решение Конституционного суда политически мотивированным.

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Автор: Надя Пришляк