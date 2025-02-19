По оценке командира роты 4 штурмового батальона 92 ОШБр, динамика обращений "очень превысила ожидания".

Количество обращений от мотивированных украинцев по проекту добровольческого контракта 18-24 лет намного превысило прогнозы и на сегодняшний день динамика становится очень мощной.

В эфире телемарафона командир роты 4 штурмового батальона 92 отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко Евгений с позывным "Красный" отметил, что это очень правильное решение, которое должны были бы сделать раньше.

"Могу сказать, что она очень превысила наши ожидания, поскольку динамика очень мощная. Это очень правильное решение, его нужно было делать раньше. Поскольку очень большое количество звонков, заявлений в наши центры. Люди мотивированы, очень хотят идти служить и защищать наши территории",- акцентировал Евгений "Червоный".

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Он добавил, что проект "Контракт 18-24" позволяет набрать людей по этому возрасту в боевые бригады, которые непосредственно будут выполнять свои задачи на линии фронта и это именно то, что нужно.

На сегодняшний день человек, который подписывает контракт, может выбрать девять должностей: "Это стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, разведчик, старший разведчик, гранатометчик, помощник гранатометчика и старший гранатометчик", - отметил военный.

По словам командира роты 4 штурмового батальона, добровольно подписывая контракт с 92 отдельной штурмовой бригадой, человек в первые 5 дней получает денежное вознаграждение, попадает в подразделение и направляется на 45 дней для непосредственной базовой военной подготовки.

"После 45 дней человек отправляется на профессиональную подготовку на две недели - именно по выбранной своей должности. После профессиональной подготовки он еще проходит две недели адаптации в нашей бригаде. И только после этого, попадает в подразделение, где будет в дальнейшем выполнять боевые задачи", - пояснил Евгений "Червоный"

В реалиях сегодняшнего дня война очень быстро меняется, каждый день появляются и используются новые технологии, к которым молодые люди способны быстро адаптироваться.

"Люди в возрасте от 18 до 24-25 лет непосредственно имеют быстрое мышление. То есть, они будут стремительно адаптироваться к настоящему. Поскольку мы используем очень разные технологии, они будут их изучать, мы будем их показывать и это будет очень мощно для нас",- констатировал он.

Контракты для молодежи: что известно

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин информировал, что уже более 10 тыс. обращений зафиксировали в приложении "Резерв+" по заключению "Контракта 18-24" и это не единственная платформа куда поступают обращения от молодых добровольцев, также есть возможность попасть на годовой контракт через рекрутинг непосредственно в бригадах, есть центр рекрутинга и сайт "18-24".

В Минобороны заявили об очень положительной динамике по количеству желающих молодых добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, несмотря на то, что по спецконтракту они могут служить только в боевых подразделениях.

11 февраля Минобороны объявило об официальном старте "Контракт 18-24" - добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год.

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