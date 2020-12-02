Известный в Украине производитель товаров для сна и отдыха ООО «ГРУППА ВЕНЕТО» запустила в городе Черкассы инновационное производство VENETOMED, которое выпускает качественные средства индивидуальной защиты для отечественных медиков, ведущих борьбу с пандемией коронавируса.

По словам директора ООО «ГРУППА ВЕНЕТО» Оксаны Мисюры, первые костюмы для медиков компания начала производить ещё в апреле.

«Это был вынужденный шаг, потому что мы в марте поняли, что все наши врачи абсолютно беззащитны. Нигде невозможно было купить ни комбинезонов, ни масок. Мы все это прекрасно помним. И тогда мы подумали, что мы делаем лучше всего? Мы прекрасно умеем шить, потому и решили, что будем шить защитные комбинезоны для медиков», - сказала она.

На первых порах основным материалом для костюмов выступала водонепроницаемая ткань «болонья», шили их на обычных швейных машинах, потому в местах швов невозможно было обеспечить 100%-ую защиту от так называемых «инфекционных агентов». Сначала ни о какой коммерческой выгоде речи не шло – костюмы бесплатно раздавали медикам, которые на момент начала пандемии оказались вообще без какой-либо защиты.

Однако со временем компания начала изучать существующие технологии, а также иностранные образцы медкостюмов. В итоге, «ВЕНЕТО» закупила 100 специальных ультразвуковых машин, которые фактически «сваривают» швы, что обеспечивает гарантированную защиту от коранавируса и многих других инфекций.

Уже в начале июня компания начала серийно выпускать средства индивидуальной защиты, которые соответствовали международным стандартам качества. На данный момент VENETOMED производит бахилы, медицинские комбинезоны и халаты, которые имеют четвертый и пятый класс защиты, что достаточно для работы в «красных» зонах карантина.

Недавно компания прошла и отечественную сертификацию, получив сертификат на соответствие ГСТУ EN 14126:2008 «Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов».

«Большая проблема заключалась в том, что до последнего момента в Украине это невозможно было проверить, у нас не существовало лабораторий, которые бы могли провести тесты о том, что этот комбинезон соответствует всем требованиям. И вот на прошлой неделе мы получили последнее подтверждение в украинской лаборатории, что мы соответствуем стандарту 14126», - подчеркнула Оксана Мисюра.

Компания на данный момент уже сотрудничает с большим количеством больниц по всей стране, причем в первую очередь нацелена на то, чтобы выполнить своё обязательство перед обществом – защитить именно отечественных врачей.

Вместе с тем, в планах компании значится также прохождение сертификации для расширения рынков сбыта, поскольку продукция VENETOMED действенно защищают не только от коронавируса, но и от поражений вследствие радиоактивных и химических загрязнений.

Как добавил директор производства VENETOMED Александр Згиблов, на данный момент там работает более 200 швей. Сейчас оно выпускает около 5000 комплектов качественной и надёжной защитной одежды за смену, но уже в ближайшие два месяца компания планирует увеличить производство вдвое, для чего закупаются ещё около 100 УЗ-машин для шитья медкостюмов. Также существенно будет увеличен и штат сотрудников. Для этого компания занимается постоянным обучением швей, сотрудничает с центром занятости и училищами.

Стоит также отметить, что высокое качество продукции VENETOMED уже оценило государство. Компания уже осуществила первые поставки по контракту с госпредприятием «Медицинские закупки», которое заказало у «ВЕНЕТО» изготовление 700 тысяч защитных халатов.

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Автор: УНИАН