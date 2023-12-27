После стольких скитаний большая дружная семья наконец-то поселилась в удобном доме, в котором хватает места для каждого члена этой большой семьи.

На дом для семьи Андриенко, воспитывающей шестерых детей-сирот, было собрано 3 млн 200 тыс грн в рамках совместного проекта "Дом для детей" Екатерины Осадчей, благотворительного фонда "Твоя опора" и компании SOCAR.

Средства собирались от продажи напитков в специальных стаканчиках, открыток, из которых можно вырастить растения и брендированного мерча на АЗК SOCAR. Также присоединиться к проекту можно было сделав благотворительный взнос в приложении SOCAR или на платформе благотворительного фонда "Твоя опора".

Семья Андриенко уже переехала в новый дом. Впервые с войной семья столкнулась еще в 2015 году, когда им пришлось эвакуироваться из находившегося под обстрелами города Попасна. Через полгода они вернулись домой и смогли отремонтировать все, что было повреждено. Но 24 февраля 2022 года пришлось покидать родной дом уже во второй раз. С мая 2022 года город находится под полной оккупацией. В каком состоянии сейчас дом семьи – неизвестно, однако, по официальным данным, город разрушен на 95%.

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После стольких скитаний большая дружная семья наконец-то поселилась в удобном доме, в котором хватает места для каждого члена этой большой семьи.

"Компания SOCAR искренне благодарна всем неравнодушным, кто присоединился к этому благотворительному сбору. Этот проект еще раз доказывает, что мы, украинцы, всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается, и что вместе мы способны преодолеть любые препятствия", - отметила Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Ukraine.

"Проект "Дом для детей" – это ответ на общественный запрос. С приходом в нашу жизнь полномасштабной войны, детские дома семейного типа, вынужденные эвакуироваться в более безопасные районы страны, столкнулись с проблемой найти подходящее жилье. Ведь семью невозможно разделить и поселить в две квартиры или два небольших дома – семья должна жить вместе. Так, по искреннему желанию помочь украинским деткам и их семьям, родилась наша совместная инициатива с SOCAR и "Твоя опора". Благодаря всем неравнодушным, которые просто покупали ароматный кофе в благотворительном стаканчике на SOCAR, большая семья из почти полностью разрушенного города Попасна встретит 2024-й в новом уютном доме. Искренне благодарны всем, кто присоединился – вы вносите весомый вклад в будущее Украины", - говорит Екатерина Осадчая.

"Мы искренне благодарны каждому, кто присоединился к проекту Дом для детей. Ваша активная позиция дала невероятный результат, который в очередной раз доказывает, насколько украинцы сильный и добрый народ. Благодаря вашему неравнодушию, ныне еще одна большая украинская семья, которая в результате потеряла все, что наживала годами, получила свой уютный дом, имеет возможность строить планы и чувствовать себя в безопасности. Я также благодарна Екатерине Осадчей и компании SOCAR! Наше партнерство – это прекрасный пример, как взаимодействие знаменитой телеведущей и влиятельного общественного деятеля, крупного бизнеса и благотворительного фонда способно обеспечить быстрый реальный результат", - рассказывает Валерия Татарчук, основательница и генеральный директор БФ "Твоя опора".

Отдельно партнеры благодарны заместителю председателя Хмельницкой ОВА Владимиру Юрьеву за активное содействие и личную вовлеченность в процесс отбора семьи для участия в проекте "Дом для детей".