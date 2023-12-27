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На дом для семьи Андриенко, воспитывающей шестерых детей-сирот, было собрано 3 млн 200 тыс грн в рамках совместного проекта "Дом для детей" Екатерины Осадчей, благотворительного фонда "Твоя опора" и компании SOCAR.

Средства собирались от продажи напитков в специальных стаканчиках, открыток, из которых можно вырастить растения и брендированного мерча на АЗК SOCAR. Также присоединиться к проекту можно было сделав благотворительный взнос в приложении SOCAR или на платформе благотворительного фонда "Твоя опора".

Семья Андриенко уже переехала в новый дом. Впервые с войной семья столкнулась еще в 2015 году, когда им пришлось эвакуироваться из находившегося под обстрелами города Попасна. Через полгода они вернулись домой и смогли отремонтировать все, что было повреждено. Но 24 февраля 2022 года пришлось покидать родной дом уже во второй раз. С мая 2022 года город находится под полной оккупацией. В каком состоянии сейчас дом семьи – неизвестно, однако, по официальным данным, город разрушен на 95%.

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После стольких скитаний большая дружная семья наконец-то поселилась в удобном доме, в котором хватает места для каждого члена этой большой семьи.

"Компания SOCAR искренне благодарна всем неравнодушным, кто присоединился к этому благотворительному сбору. Этот проект еще раз доказывает, что мы, украинцы, всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается, и что вместе мы способны преодолеть любые препятствия", - отметила Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Ukraine.

"Проект "Дом для детей" – это ответ на общественный запрос. С приходом в нашу жизнь полномасштабной войны, детские дома семейного типа, вынужденные эвакуироваться в более безопасные районы страны, столкнулись с проблемой найти подходящее жилье. Ведь семью невозможно разделить и поселить в две квартиры или два небольших дома – семья должна жить вместе. Так, по искреннему желанию помочь украинским деткам и их семьям, родилась наша совместная инициатива с SOCAR и "Твоя опора". Благодаря всем неравнодушным, которые просто покупали ароматный кофе в благотворительном стаканчике на SOCAR, большая семья из почти полностью разрушенного города Попасна встретит 2024-й в новом уютном доме. Искренне благодарны всем, кто присоединился – вы вносите весомый вклад в будущее Украины", - говорит Екатерина Осадчая.

"Мы искренне благодарны каждому, кто присоединился к проекту Дом для детей. Ваша активная позиция дала невероятный результат, который в очередной раз доказывает, насколько украинцы сильный и добрый народ. Благодаря вашему неравнодушию, ныне еще одна большая украинская семья, которая в результате потеряла все, что наживала годами, получила свой уютный дом, имеет возможность строить планы и чувствовать себя в безопасности. Я также благодарна Екатерине Осадчей и компании SOCAR! Наше партнерство – это прекрасный пример, как взаимодействие знаменитой телеведущей и влиятельного общественного деятеля, крупного бизнеса и благотворительного фонда способно обеспечить быстрый реальный результат", - рассказывает Валерия Татарчук, основательница и генеральный директор БФ "Твоя опора".

Фото SOCAR 27 декабря 2023
Фото SOCAR 27 декабря 2023
Фото SOCAR 27 декабря 2023
Фото SOCAR 27 декабря 2023
Фото SOCAR 27 декабря 2023

Отдельно партнеры благодарны заместителю председателя Хмельницкой ОВА Владимиру Юрьеву за активное содействие и личную вовлеченность в процесс отбора семьи для участия в проекте "Дом для детей".