Когда откроют метро в Киеве: что известно на данный момент

По данным КГГА, метрополитен в столице возобновит работу исключительно по решению Кабинета министров.

КП «Киевский метрополитен» полностью возобновит работу, когда в каждой области на протяжении 10 дней количество новых больных COVID-19 будет составлять менее пяти случаев.

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Частично метрополитен запустят в режиме спецперевозок при условии, если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших будет в 2 раза больше, чем заболевших, а загруженность больниц – меньше 10%.

По данным Киевской городской государственной администрации, метро в столице откроется исключительно по решению Кабинета министров.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство продлило срок действия карантинных ограничений до 11 мая.