Автор книги Вахтанг Кипиани заявил, что его на заседание комитета не пригласили.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова перенес рассмотрение вопроса о запрете издательству Vivat распространять книгу Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» из-за эпизодов о тогдашнем адвокате Стуса, а ныне народного депутата от ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

Как передает корреспондент УНИАН, комитет начал рассмотрение вопроса, однако оказалось, что Кипиани на заседание комитета не пригласили.

Адвокат Медведчука Игорь Кириленко отметил, что речь идет, в частности, о необходимости изъятия ложного, с точки зрения Медведчука, эпизода произведения о том, что он якобы был представлен адвокатом к Стусу от КГБ. Адвокат отмечал, что автор книги не мог ни одним документом подтвердить свои утверждения. Позиция председателя комитета Нестора Шуфрича (фракция «ОПЗЖ») совпала с позицией адвоката Медведчука. Он напомнил, что есть решение суда, который признает это утверждение Кипиани ложным.

Читайте такжеЖурналистам-расследователям из "Следствие.инфо " запретили посещать Раду

Народный депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба подчеркнула, что автор книги имеет право выражать свое видение исторических событий и их участников. По ее словам, речь идет об оценочных утверждениях автора, на которые он имеет право. Она отметила, что иначе можно говорить о цензуре, о сворачивании свободы слова.

В ответ адвокат Медведчука спросил, будет ли воспринимать Цыба как оценочное утверждение, если кто-то о ней напишет, что он ест "младенцев по утрам»? Но другие участники заседания ему заметили, что это некорректное сравнение.

Народный депутат от «Голоса» Соломия Бобровская назвала странной ситуацию, что этот вопрос рассматривается в отсутствие автора книги Кипиани.

Шуфрич ответил, что Кипиани приглашали, но он не пришел.

Тогда Бобровская позвонила Кипиани и включила на телефоне динамик, чтобы разговор слышали все присутствующие. Кипиани заявил, что его на заседание комитета не приглашали, и рассмотрение вопроса без его аргументации является неприемлемым.

После этого члены комитета решили перенести на следующее заседание рассмотрение данного вопроса и пригласить на него Кипиани, представителя издательства и адвоката Медведчука.

Что предшествовало?

19 октября Дарницкий райсуд Киева обязал изъять из книги Кипиани "Дело Василия Стуса" упоминания о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуке, который был адвокатом поэта, и запретил распространение тиража книги без разрешения Медведчука.

После вынесения этого судебного решения спрос на книгу резко возрос. В связи с этим издательство Vivat заказало печать дополнительного тиража книги в 15 тыс. экземпляров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пообещал закупить для национальных библиотек часть тиража издания. Сегодня Ткаченко сообщил, что выполнил свое обещание.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк