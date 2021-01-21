В октябре 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал удалить из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" упоминания о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который был адвокатом поэта.

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на запрет распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

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Как передает корреспондент УНИАН, апелляцию рассматривает коллегия в составе судей Константина Приходько, Тамилы Писаной и Сергея Журбы.

Если суд не удовлетворит жалобу, издательству Vivat придется удалить из книги ряд фраз о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который был адвокатом Стуса.

Книга о деле Стуса: детали

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал удалить из книги Кипиани "Дело Василия Стуса" упоминания о председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуке, который был адвокатом поэта, и запретил распространение тиража книги без разрешения Медведчука.

Согласно решению судьи Дарницкого райсуда Марины Заставенко, из книги должны быть удалены такие фразы:

«...была ли возможность у Стуса избрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук»;

«...Медведчук на суде признал, что все «преступления»», якобы совершенные его подзащитным, «заслуживают наказания»;

«...он (имеется в виду Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?»;

«...распинал поэта (имеется в виду Стус) - назначенный государством адвокат Медведчук»»;

«...шестерка коммунистической системы Медведчук...»;

«Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?»

До удаления этих фраз книгу запретили распространять издательству Vivat и автору Кипиани.

После вынесения этого судебного решения спрос на книгу резко возрос. В связи с этим издательство Vivat заказало печать дополнительного тиража книги в 15 тыс. экземпляров.

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Автор: Антонина Доломанжи