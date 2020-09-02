В СМИ появилась информация, что руководитель группы активистов организации "Патриоты - За жизнь", которая была атакована на трассе Киев — Харьков 27 августа, Олег Мартыненко оказался офицером "Беркута" времен Януковича. Он, как утверждают средства массовой информации, участвовал в разгоне мирных демонстрантов во время Революции Достоинства.

Соответствующие фотодоказательства появились в Telegram-канале "ОпустиВату". В посте Telegram-канала утверждается, что сейчас Мартыненко возглавляет частную охранную фирму "Шторм", принадлежащую соратникам лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, и якобы занимается рекрутингом новых активистов в ряды организации Ильи Кивы "Патриоты – За Жизнь".

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Кроме того, оказалось, что на своей Facebook-странице Мартыненко активно публикует сообщения на тему "русского мира" и поздравляет друзей с днем создания "Беркута". Но после разоблачения журналистов экс-беркутовец удалил со своих аккаунтов всю информацию.

Кроме Мартыненко, в окружении Киви был обнаружен еще один бывший беркутовец – Александр Визирь, продолжает Telegra-канал "ОпустиВату". Утверждается, что он присоединился к охране Виктора Медведчука после расформирования подразделения "Беркут" в 2014 году. Именно Визирь, как утверждают СМИ, стал организатором Полтавского съезда "Патриотов - За Жизнь", после которого и произошел тот самый инцидент с автобусом на трассе Киев — Харьков 27 августа.

Напомним, 27 августа на трассе Киев — Харьков произошла стычка с участием активистов организации "Патриоты - За Жизнь". В результате столкновения несколько соратников Ильи Кивы попали в больницу. 16 нападавших были задержаны и получили 60 суток СИЗО без права залога.

"Патриоты - За Жизнь" - организация, позиционирующая себя как боевое крыло партии ОПЗЖ. Члены организации объявили своей целью "наведение порядка на улицах ради мира" и борьбу с "радикалами". Формальный руководитель и главный спикер организации — народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

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Автор: УНИАН