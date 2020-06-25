Четвероногие секьюрити: кинологи подготовили собак для президентской охраны (видео)

Во время выпускных экзаменов хвостатые охранники Карат и Лаки с легкостью справлялись с поиском взрывчатки.

На базе Кинологического учебного центра в городе Великие Мосты на Львовщине завершилась подготовка кинологов Управления государственной охраны и их воспитанников.

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Как сообщается в Facebook Центра, четвероногие прошли курс подготовки по поиску оружия и взрывчатых веществ. Их учили искать взрывоопасные предметы в помещении, на территории, в багаже и транспортных средствах.

«Во время выпускных экзаменов хвостатые охранники Карат и Лаки с легкостью справлялись с поиском взрывчатки на различных объектах и показали отличный результат. Поэтому безопасность первых лиц государства отныне в лапах Карата и Лаки», - говорится в сообщении.

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