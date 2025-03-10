Среди инициаторов - нардеп Николай Тищенко.

Группа украинских народных депутатов предлагает установить в Киеве памятник первому президенту Соединенных Штатов Америки.

Проект постановления о сооружении в столице памятника Джорджу Вашингтону был опубликован на сайте Верховной Рады Украины под номером 3066 в понедельник, 10 марта. Текст постановления не был опубликован, однако его уже передали на рассмотрение руководству.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Ковальчук, Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук и Галина Янченко, а также внефракционный депутат Николай Тищенко.

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В интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" Янченко заявила, что сейчас Украина должна укреплять мосты с Соединенными Штатами Америки, а не сжигать их. По ее мнению, установление памятника могло бы стать хорошим символическим жестом. Установить его можно на месте демонтированных ранее монументов советскому военачальнику Николаю Ватутину и Николаю Щорсу.

Демонтаж памятников в Киеве

Как известно, в Украине продолжается процесс демонтажа памятников и объектов, связанных с советским прошлым и Россией, в рамках декоммунизации и дерусификации городского пространства.

В ноябре 2023 года сообщалось, что с июля в столице демонтировали более 60 памятных объектов, связанных с историей и культурой СССР или России.

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