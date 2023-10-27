Деколонизацию не остановить, написали на нем.

В Киеве в пятницу, 27 октября, неизвестные облили краской памятник поэту Александру Пушкину.

Соответствующее видео опубликовал в микроблоге X (Twitter) блогер Сергей Стерненко. "В Киеве Пушкин вырядился в российского пленного. С Днем украинской письменности и языка!" - написал он.

На фото и видео можно увидеть и надпись: "Выжигайте все русское, иначе оно выжжет нас. Деколонизацию не остановить".

Демонтаж памятников в Украине: последние новости

Напомним, что этой весной на сайте Киевского городского совета появилась петиция с призывом демонтировать памятник Пушкину на Шулявке.

"Процесс деколонизации активно продолжается по всей Украине. Памятники Пушкину являются главными русскими идеологическими маркерами, так же, какими были памятники Ленину для периода советской оккупации. Пушкинопад уже состоялся в Харькове, Днепре, Николаеве, Черновцах, Ужгороде, Мукачево, Тернополе, Кропивницком, Кременчуге, Кролевце, Конотопе, Чернигове, Полонном и других городах и селах нашей страны. Пора наконец избавиться от главного имперского маркера и городу Киеву", - писал автор.

На заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций решили поддержать ее.

Впоследствии стало известно, что этот памятник состоит на учете как памятник национального значения.

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