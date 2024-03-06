Судебный спор и имущество проходят в уголовном производстве по статье мошенничество и становление источников финансирования гражданами РФ.

Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу Лилии Ермаковой, которая является тещей заместителя городского головы Бучи Дмитрия Чейчука, о снятии ареста с имущества в селе Петропавловская Борщаговка. Данное решение было объявлено во время судебного заседания 5 марта в Киевском апелляционном суде.

"Суд постановил апелляционную жалобу Солдаткина Александра Сергеевича в интересах Ермаковой Лилии Асфановны решить без удовлетворения. Постановление Киево-Святошинского районного суда Киевской области относительно сентября 2023 года оставить без изменений. Постановление суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный суд в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения", - сказала судья Оксана Желепа.

По материалам Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, данный судебный спор и имущество проходят в уголовном производстве по статье 190 (мошенничество) и статье 209 (становление источников финансирования гражданами РФ).

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По словам адвоката потерпевшего Дмитрия Соловьева, который взял кредит у Ермаковой, было открыто уголовное производство по легализации средств, полученных из Российской Федерации.

"Это открыто на основании рапорта Национальной полиции Украины. Там очень активно проводятся действия. На сегодня решается вопрос о конфискации средств", - сказал адвокат.

Согласно выписке из Единого реестра досудебных расследований, сейчас в Киевском апелляционном суде находится три дела, в которых фигурирует имущество по данному уголовному производству.

Так, в Национальную полицию Украины поступили материалы, что организованная группа лиц, используя денежные средства, полученные из Российской Федерации, в течение 2020 - 2023 годов осуществляли механизм легализации (отмывания) денежных средств и имущества, полученных от мошеннических действий, совершенных преступным путем при осуществлении операций по кредитованию, через подконтрольные финансовые компании и инвестиционные фонды (в частности ООО "Финансовая компания "ИНВЕСТСТАНДАРТ").

28 февраля 2024 года рассматривалось аналогичное дело по другим объектам недвижимости, тогда коллегия судей Киевского апелляционного суда так же отказала, ссылаясь на материалы уголовного производства по делу.